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Жирков стал самым возрастным участником ЧЕ в истории сборных России и СССР

Спорт
Жирков стал самым возрастным участником ЧЕ в истории сборных России и СССР
rfs.ru  /  Российский футбольный союз

Санкт-Петербург, 13 июня. Защитник сборной России Юрий Жирков установил уникальное достижение в матче Евро-2020 с Бельгией.

Юрий Жирков, который накануне принял участие в матче группового этапа Евро-2020 против Бельгии, стал самым опытным футболистом сборной России и СССР, игравшим на континентальных первенствах. Он вышел в стартовом составе национальной команды в возрасте 37 лет 296 дней. Жиркову удалось побить достижение Сергея Игнашевича, установленное на Евро-2016.

Защитник сборной России не смог доиграть матч против Бельгии из-за повреждения. Жиркова заменили на 43-й минуте поединка, завершившегося поражением команды Станислава Черчесова со счетом 0:3.

Ранее Черчесов рассказал о разговоре с игроками сборной России после матча с Бельгией. Игра Евро-2020 проходила на стадионе «Газпром Арена».

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Все новости / Спорт / Жирков стал самым возрастным участником ЧЕ в истории сборных России и СССР
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