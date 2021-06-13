Минпросвещения РФ сделало заявление о расписании ЕГЭ в 2021 году

Москва, 13 июня. Расписание проведения ЕГЭ на фоне пандемии коронавируса в 2021 году изменяться не будет, заявили в Минпросвещения РФ.

Экзамены для выпускников российских школ в 2021 году пройдут согласно установленному расписанию. Проверка знаний по обществознанию пройдет 15 июня, ЕГЭ по биологии и письменная часть экзамена по иностранным языкам состоится 18 июня.

Положительный результат теста на коронавирус получили 5,2 млн россиян с начала 2020 года. Их них 4,8 млн пациентов уже вылечились от заболевания под присмотром отечественных специалистов.