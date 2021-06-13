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Житель Саратова погиб при падении в выкопанную коммунальщиками яму

Происшествия
Житель Саратова погиб при падении в выкопанную коммунальщиками яму
petrozavodsk-mo.ru

Саратов, 13 июня. Сотрудники СК разбираются в обстоятельствах смерти мужчина, который вечером погиб в Октябрьском районе города.

Установлено, что в районе перекрестка улиц Хользунова и Рабочая работники коммунальной службы вырыли яму глубиной около трех метров. Туда и упал мужчина. Его труп достали сотрудники МЧС. На голове у гражданина обнаружена рана.

В Тюменской области маленькая девочка упала в яму с горящим мусором. Ребенок доставлен в тяжелом состоянии с 30% ожогов тела и дыхательных путей, сообщал сайт 360tv.ru.

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смерть падение яма
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