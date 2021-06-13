Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 июня 12:24
12:23
Технологии
Samsung объяснила отказ от выпуска смартфона Galaxy S21 FE в последний момент
12:20
Происшествия
Lexus вылетел с моста и попал на видео в Нижегородской области
12:20
Общество
Московские врачи выявили 7704 случая коронавируса за сутки
12:20
Общество
Власти Подмосковья проведут розыгрыш квартиры среди привившихся от COVID-19
12:19
Общество
Ресторанная компания дебютировавшей во МХАТе Бузовой терпит серьезные убытки
12:18
Спорт
Врачи стабилизировали состояние датского футболиста Эриксена
12:17
Политика
Путин озвучил самый важный вопрос на саммите с Байденом
12:17
Спорт
Экс-защитник сборной Валерий Минько назвал ошибку России в матче с Бельгией
12:15
Экономика
Расширение условий семейной ипотеки окажет поддержку молодым семьям
12:14
Происшествия
Турецкого любовника подозревают в расправе над украинской моделью
Все новости

Кристиан Эриксен вышел на связь с футболистами «Интера» после госпитализации

Спорт
Кристиан Эриксен вышел на связь с футболистами «Интера» после госпитализации
Global Look Press  /  Piero Cruciatti/Keystone Press Agency

Копенгаген, 13 июня. Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен отправил сообщение в общий чат «Интера» после потери сознания на матче против команды Финляндии на Евро-2020.

Гендиректор итальянского клуба «Интер» Джузеппе Маротта рассказал, что Кристиан Эриксен после госпитализации связался со своими одноклубниками. Полузащитник Дании отправил сообщение в общий командный чат. Он успокоил футболистов «Интера» и подтвердил, что пришел в норму после потери сознания на поле. Также Эриксен написал, что надеется на продолжение карьеры, несмотря на инцидент.

«Футболисты «Интера» очень дружны. Мы сразу связались друг с другом, когда увидели этот эпизод», — рассказал Джузеппе Маротта в интервью телеканалу Sky Sport Italia.

В субботу, 12 июня, прошел матч между сборными Данией и Финляндией. В конце первого тайма полузащитник датчан Кристиан Эриксен неожиданно упал на поле и не смог подняться. К футболисту тут же выбежала бригада медиков, которая провела экстренную реанимацию. После инцидента оргкомитет УЕФА обсуждал вопрос о переносе матча на другой день, однако игру возобновили спустя почти два часа. Главный врач сборной позже рассказал, что у Эриксена пропал пульс, поэтому им пришлось сделать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Кристиан Эриксен вышел на связь с футболистами «Интера» после госпитализации
интер чемпионат евро Эриксен
Комментировать
Эксклюзив
Ресторанная компания дебютировавшей во МХАТе Бузовой терпит серьезные убытки
Ресторанная компания дебютировавшей во МХАТе Бузовой терпит серьезные убытки
Самое популярное
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 98819 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 78741 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Общество 77282 10 июня 2021
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 58917 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
В Киеве отреагировали на слова Путина о перспективах членства Украины в НАТО
Армия 47590 10 июня 2021
В Киеве отреагировали на слова Путина о перспективах членства Украины в НАТО
Рейтинг@Mail.ru