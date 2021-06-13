Кристиан Эриксен вышел на связь с футболистами «Интера» после госпитализации

Копенгаген, 13 июня. Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен отправил сообщение в общий чат «Интера» после потери сознания на матче против команды Финляндии на Евро-2020.

Гендиректор итальянского клуба «Интер» Джузеппе Маротта рассказал, что Кристиан Эриксен после госпитализации связался со своими одноклубниками. Полузащитник Дании отправил сообщение в общий командный чат. Он успокоил футболистов «Интера» и подтвердил, что пришел в норму после потери сознания на поле. Также Эриксен написал, что надеется на продолжение карьеры, несмотря на инцидент.

«Футболисты «Интера» очень дружны. Мы сразу связались друг с другом, когда увидели этот эпизод», — рассказал Джузеппе Маротта в интервью телеканалу Sky Sport Italia.

В субботу, 12 июня, прошел матч между сборными Данией и Финляндией. В конце первого тайма полузащитник датчан Кристиан Эриксен неожиданно упал на поле и не смог подняться. К футболисту тут же выбежала бригада медиков, которая провела экстренную реанимацию. После инцидента оргкомитет УЕФА обсуждал вопрос о переносе матча на другой день, однако игру возобновили спустя почти два часа. Главный врач сборной позже рассказал, что у Эриксена пропал пульс, поэтому им пришлось сделать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.