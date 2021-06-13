Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 июня 12:24
12:23
Технологии
Samsung объяснила отказ от выпуска смартфона Galaxy S21 FE в последний момент
12:20
Происшествия
Lexus вылетел с моста и попал на видео в Нижегородской области
12:20
Общество
Московские врачи выявили 7704 случая коронавируса за сутки
12:20
Общество
Власти Подмосковья проведут розыгрыш квартиры среди привившихся от COVID-19
12:19
Общество
Ресторанная компания дебютировавшей во МХАТе Бузовой терпит серьезные убытки
12:18
Спорт
Врачи стабилизировали состояние датского футболиста Эриксена
12:17
Политика
Путин озвучил самый важный вопрос на саммите с Байденом
12:17
Спорт
Экс-защитник сборной Валерий Минько назвал ошибку России в матче с Бельгией
12:15
Экономика
Расширение условий семейной ипотеки окажет поддержку молодым семьям
12:14
Происшествия
Турецкого любовника подозревают в расправе над украинской моделью
Все новости

Экономист объяснил серьезный рост цен в Крыму деятельностью спекулянтов

  /   Обновлено: 13 июня 2021 11:41
Экономика
Экономист объяснил серьезный рост цен в Крыму деятельностью спекулянтов
pixabay.com  /  geralt

Жители Крыма, а особенно Ялты, с началом курортного сезона заметили серьезный рост цен на некоторые группы товаров. В большинстве случаев речь идет, как ни странно, об овощах: моркови, картофеле, свекле, ― цены на которые варьируются в пределах 100–150 рублей за килограмм.

Экономист Александр Роджерс в комментарии ФАН объяснил, почему на полуострове растут цены на товары, продовольствие и услуги. По мнению эксперта, ответственность за повышение цен на полуострове лежит целиком на местных торговых сетях и спекулянтах.

«По нормальной экономической логике, до запуска Крымского моста цены были завышены из-за сложной логистики. Теперь она упрощена и проблемы сняты. Реальная себестоимость товаров, которые поставляются в Крым, приблизилась к аналогичной, скажем, в Краснодарском крае, в центральной России. И, соответственно, согласно нормальной экономической логике, цены должны снижаться. Если они не снижаются, то это целиком и полностью ответственность местных торговых сетей, которые пытаются таким образом увеличить свою прибыль», — пояснил эксперт.

Также Роджерс объяснил причины роста цен на аренду недвижимости в Крыму после пандемии. По его словам, из-за ограничений многие люди не смогли потратить отложенные на отдых деньги запланированным способом. Перекрытие границ, в том числе с той же Турцией, привело к снижению конкуренции в туристической сфере и одновременному росту спроса в этой отрасли. Это моментально привело к росту стоимости отдыха в Крыму, в том числе аренды недвижимости.

По мнению эксперта, исправить ситуацию может государственное вмешательство и регулирование. Минкурортов Крыма сегодня принимает ряд мер для контроля цен в отелях и гостиницах.

Ранее ФАН сообщал о причинах резкого подорожания овощей в крымских городах. Тогда Крымстат пояснил, почему овощи и фрукты растут в цене, хотя и начался сезон сбора первого урожая.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Экономист объяснил серьезный рост цен в Крыму деятельностью спекулянтов
россия крым ялта цены на продукты
Комментировать
Эксклюзив
Ресторанная компания дебютировавшей во МХАТе Бузовой терпит серьезные убытки
Ресторанная компания дебютировавшей во МХАТе Бузовой терпит серьезные убытки
Самое популярное
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 98819 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 78741 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Общество 77282 10 июня 2021
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 58917 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
В Киеве отреагировали на слова Путина о перспективах членства Украины в НАТО
Армия 47590 10 июня 2021
В Киеве отреагировали на слова Путина о перспективах членства Украины в НАТО
Рейтинг@Mail.ru