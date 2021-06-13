Экономист объяснил серьезный рост цен в Крыму деятельностью спекулянтов

Жители Крыма, а особенно Ялты, с началом курортного сезона заметили серьезный рост цен на некоторые группы товаров. В большинстве случаев речь идет, как ни странно, об овощах: моркови, картофеле, свекле, ― цены на которые варьируются в пределах 100–150 рублей за килограмм.

Экономист Александр Роджерс в комментарии ФАН объяснил, почему на полуострове растут цены на товары, продовольствие и услуги. По мнению эксперта, ответственность за повышение цен на полуострове лежит целиком на местных торговых сетях и спекулянтах.

«По нормальной экономической логике, до запуска Крымского моста цены были завышены из-за сложной логистики. Теперь она упрощена и проблемы сняты. Реальная себестоимость товаров, которые поставляются в Крым, приблизилась к аналогичной, скажем, в Краснодарском крае, в центральной России. И, соответственно, согласно нормальной экономической логике, цены должны снижаться. Если они не снижаются, то это целиком и полностью ответственность местных торговых сетей, которые пытаются таким образом увеличить свою прибыль», — пояснил эксперт.

Также Роджерс объяснил причины роста цен на аренду недвижимости в Крыму после пандемии. По его словам, из-за ограничений многие люди не смогли потратить отложенные на отдых деньги запланированным способом. Перекрытие границ, в том числе с той же Турцией, привело к снижению конкуренции в туристической сфере и одновременному росту спроса в этой отрасли. Это моментально привело к росту стоимости отдыха в Крыму, в том числе аренды недвижимости.

По мнению эксперта, исправить ситуацию может государственное вмешательство и регулирование. Минкурортов Крыма сегодня принимает ряд мер для контроля цен в отелях и гостиницах.

Ранее ФАН сообщал о причинах резкого подорожания овощей в крымских городах. Тогда Крымстат пояснил, почему овощи и фрукты растут в цене, хотя и начался сезон сбора первого урожая.