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Суд официально прекратил работу одного из ростовских рынков

Общество
Суд официально прекратил работу одного из ростовских рынков
Федеральное агентство новостей  /  Макс Чуев

Ростов-на-Дону, 13 июня. Накануне Аксайский районный суд, где рассматривалось дело о закрытии рынков в Аксайском районе, удовлетворил иск прокуратуры и официально прекратил деятельность торгового комплекса «Атлант».

Собственники и арендаторы, которые выступали в роли ответчиков неоднократно просили суд отклонить иск, но суд не принял просьбу во внимание. Также с требованием частичного отклонения иска выступил и департамент потребительского рынка Ростовской области, так как по мнению сотрудников департамента за «Атлантом» закреплено понятие розничного рынка. 

Однако суд полностью встал на сторону прокуратуры и запретил деятельность по организации розничной торговли до полного устранения нарушений федерального законодательства. Теперь любая деятельность на торговой площадке приостановлена.

Сколько времени потребуется на устранение нарушений неизвестно, под вопросом остается и то, какими методами арендаторы должны это делать. Территория рынка будет простаивать, а предприниматели, которые продолжают вести борьбу за торговые места, скорее всего продолжат организовывать флешмобы и писать коллективные жалобы.

Некоторые бизнесмены уверены, что это всего лишь вопрос времени, и в недалеком будущем торговля вернется в прежнее русло. 

Рынки в Аксайском районе Ростовской области 27 апреля текущего года были окружены представителями силовых структур. В результате рейда была остановлена торговля четырех площадок площадью 15 га. Закрытие рынков связывают с деятельностью ОПГ Карима Бабаева, которая работала под покровительством главы Аксайского района Виталия Борзенко. В настоящее время все члены группы, кроме Карима Бабаева, задержаны. Глава ОПГ объявлен в розыск.

Ранее ФАН сообщал, что первому ростовскому аквапарку «Осьминожек», совладельцами которого была семья Бабаевых, готовят судьбу аксайских рынков. Выяснилось, что пятнадцать лет назад эта земля выдавалась под городской парк, но не под водные горки.

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суд ростов на дону аскайские рынки
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