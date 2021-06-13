Пастух погиб от удара молнии в поле под Саратовом

Саратов, 13 июня. Трагический инцидент произошел в Балаковском районе. От удара погиб 54-летний мужчина.

По предварительным данным, житель села Николаевка накануне утром выгнал на пастбище крупный рогатый скот. В положенное время он не вернулся домой, и родственники отправились его искать.

Во время поисков был обнаружен труп пастуха. Врачи нашли ожоги на теле погибшего. По предварительной версии, мужчину поразила молния. Утром в этом районе был дождь с грозой. Оперативники назначили судмедэкспертизу в рамках доследственной проверки .

Женщина погибла от удара молнии на озере во время отдыха в Челябинской области. Погибшей было 58 лет, сообщало URA.RU.