Фестиваль «Слова и музыка свободы» пройдет на площадках Ельцин Центра

Екатеринбург, 13 июня. Фестиваль «Слова и музыка свободы» открылся 12 июня в Екатеринбурге. На нескольких площадках Ельцин Центра уже прошли концерты и лекции представителей творческих профессий.

Мероприятие должно было состояться еще 1 февраля в онлайне из-за пандемии коронавируса. Однако организаторы решили перенести фестиваль на 12 и 13 июня, чтобы сохранить традиционные формат. В этом году фестиваль, который проводится уже третий раз, приурочен к 30-летию первых президентских выборов в России.

В день открытия, 12 июня, в атриуме Ельцин Центра прошли лекции журналиста Сергея Минаева, теле- и радиоведущего Михаила Козырева, а также экономиста Натальи Зубаревич. Вечером под открытым небом екатеринбуржцев и гостей города ждали выступления групп «Машины времени», OQJAV и «Молчат дома».

В воскресенье пройдет завершая часть фестиваля «Слова и музыка свободы». Как и в предыдущий день, программа поделится на разговорную и музыкальную. В лекционной программе значатся писатель Дмитрий Быков, политолог Екатерина Шульман, журналист Дмитрий Муратов и многие другие. Закроет мероприятие группа «Звери», концерт которой начнется в 21:00 по местному времени.

В этом году в 20-й раз в Санкт-Петербурге пройдет музыкальный фестиваль Stereoleto.С 13 по 14 июня в Северной столице на четырех сценах общественного пространства «Севкабель Порт» выступят Леван Горозия, «Би-2», Иван Дорн, RSAC, Tesla Boy и другие.