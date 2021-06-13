Невролог объяснил, когда сны указывают на существование проблем со здоровьем

Москва, 13 июня. Ряд снов могут указывать на наличие определенных проблем со здоровьем, объяснил врач-невролог Денис Захаров.

Между частотой сновидений и физическим состоянием человека непосредственной связи нет, рассказал невролог. При этом стоит учитывать, что у пациентов с неврозами нарушается формула сна, за счет чего они видят цветные сны.

«Сказать, что частые цветные сны — признак невроза, нельзя. Это не патология. У любого человека могут быть сновидения — обычно их видят во второй половине ночи, уже под утро», — передает слова Захарова портал «Доктор Питер».

Заявляют о проблемах со здоровьем кошмары и мучительные сны, объяснил врач. После них человек просыпается не отдохнувшим и плохо себя ощущает в течение всего дня. При их возникновении необходимо проконсультироваться со специалистом.

Любителям музыки тяжелее засыпать после прослушивания любимого плей-листа из-за того, что мозг продолжает обработку информации даже после отхода ко сну. Внимание на это обратили специалисты американского Университета Бэйлора.