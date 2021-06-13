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Отказы банков вынуждают россиян обращаться за микрозаймами

Экономика
Отказы банков вынуждают россиян обращаться за микрозаймами
Невские Новости  /  Роман Голосов

Москва, 13 июня. Почти четверть (24,7%) опрошенных жителей России приняла решение взять деньги в МФО после отказа в банковском кредитовании.

Остальные 75% респондентов выбирают микрозайм по собственному желанию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер».

Граждане объясняют свое решение возможностью быстрого получения большой суммы без посещения офиса кредитора (28,4%). Для 18,4% россиян ключевым фактором стали рекомендации близких, ранее пользовавшихся услугами сервисов онлайн-кредитования. Другие 16,2% отметили гибкий график погашения микрозайма.

Оставшиеся 1,6% участников опроса назвали другие причины, в числе которых самыми популярными оказались «любопытство» и «проверить, дадут ли деньги». Доля россиян, оформляющих кредит в МФО, достигла максимума с 2017 года. Об этом свидетельствуют данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

Депутат Государственной думы Олег Шейн предложил ввести в России систему безусловного дохода. Однако эффективность инициативы ставится под вопрос, пишет издание INFOX.

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банки кредит микрозайм
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