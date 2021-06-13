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Стали известны детали инцидента с потерявшим сознание Эриксеном

Спорт
Стали известны детали инцидента с потерявшим сознание Эриксеном
Global Look Press  /  Maurizio Borsari

Копенгаген, 13 июня. Врач сборной Дании Мортен Боэсен поделился подробностями об инциденте с Кристианом Эриксеном, который во время матча с Финляндией упал в обморок.

Медик заявил, что пострадавший футболист сначала дышал, а потом у него исчез пульс. В итогу Эриксену пришлось делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.

«Когда Кристиана везли в больницу, он разговаривал со мной», — сказал Боэсен в интервью AP.

Сейчас футболист сборной Дании находится в стабильном состоянии и в сознании. Его внезапный оборок очень напугал супругу, которая находилась в Копенгагене и вместе с другими болельщиками следила за матчем.

Встреча национальных сборных Дании и Финляндии состоялась накануне вечером. В конце первого тайма Кристиан Эриксен потерял сознание, поэтому арбитры были вынуждены остановить встречу.

Когда игрока унесли на носилках с поля, игра возобновилась. Финляндия одержала победу в гостях, забив один гол в ворота противника.

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дания евро-2020 Эриксен
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