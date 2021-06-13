Стала известна главная ошибка Поклонской на депутатской должности

Москва, 13 июня. Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская рассказала, что основной ее ошибкой в качестве парламентария стала прямолинейность на публике.

По словам народной избранницы, работа в парламенте научила ее быть гибче в политической деятельности и осторожнее относиться к публичным высказываниям.

«Относительно ошибок, то это, конечно, моя прямолинейность в публичных высказываниях», — сообщила депутат.

Наталья Поклонская добавила, что каждый решенный вопрос обратившихся к ней за помощью людей она расценивает в качестве достижения на депутатском посту, пишет РИА Новости.

Парламентарий также назвала причину отказа от участия в выборах в Госдуму. По ее словам, решение обусловлено переходом на новую работу.