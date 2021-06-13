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Автор саундтрека к «Круэлле» Флоренс Уэлч сравнила себя с главной героиней фильма

Общество
Автор саундтрека к «Круэлле» Флоренс Уэлч сравнила себя с главной героиней фильма
Global Look Press  /  Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS.com

Лондон, 13 июня. Английская исполнительница и автор песен Флоренс Уэлч, написавшая саундтрек к фильму «Круэлла», нашла в себе сходства с главной героиней ленты Disney.

Уэлч отметила, что картина о главной злодейке из «101 далматинца» ей очень понравилась и сравнила себя с Круэллой. Певица чувствует родство с главным персонажем, поскольку героиня выглядит как она сама в 20 лет.

«У меня были ярко-рыжие волосы с прямой челкой. Я подумала: «Я знаю эту девушку! Я была этой девушкой!»» — сказала автор саундтрека в опубликованном на YouTube ролике Disney.

Исполнительница подчеркнула, что почувствовала желание Круэллы творить и поняла энергию хаоса, исходящую от героини, поскольку сама она тоже была «человеком хаоса». Кроме того, Уэлч, как и главный персонаж фильма, интересовалась одеждой и считала моду выходом для творчества.

Мировая премьера «Круэллы» состоялась 18 мая, но студия Disney уже начала разработку сиквела. На студии очень довольны кассовыми показателями ленты о героине-антагонистке из серии фильмом и мультфильмов «101 далматинец».

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disney уэлч круэлла
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