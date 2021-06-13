Садальский отметил превосходство обезьянки над Бузовой в «Чудесном грузине»

Москва, 13 июня. Советский и российский актер Станислав Садальский рассказал, что обезьянка в спектакле «Чудесный грузин» смогла затмить популярную певицу Ольгу Бузову.

Известно, что в пятницу, 11 июня, во МХАТе им. Горького состоялась премьера спектакля о жизни молодого Иосифа Сталина «Чудесный грузин». Ольга Бузова сыграла в нем роль артистки кабаре Бэллы Шанталь.

Сегодня, 13 июня, известный артист Станислав Садальский в Instagram опубликовал пост, в котором отметил, что Бузова не смогла переиграть обезьянку в спектакле на сцене МХАТа.

«Была живая обезьянка — настоящая!!! На сцене я смотрел только на нее. Еще Станиславский говорил, что переиграть на сцене детей и животных невозможно», — написал в личном блоге Садальский.

Он также добавил, что телеведущая «Дома-2» вовсе не портила спектакль. Она была в образе, а в некоторых местах даже была недурственна.

По словам актера, режиссер спектакля Рената Сотириади рассказала, что Бузова имеет 25 миллионов подписчиков, благодаря которым спектакль привлечет к себе множество зрителей.

«И что??? Эти 25 миллионов не знают, что такое театр, даже не подозревают о его существовании. Прекрасно, что Ольга Бузова дала информационный повод и привлекла внимание российских СМИ», — рассказал артист.

Кроме того, Садальский выделил Георгия Иобадзе, сыгравшего молодого Иосифа Сталина в спектакле. Он отметил, что актер шедеврален, а его игра на сцене затмила всех, даже обезьянку.

«Видя многих Сталиных на экране и сцене, могу сказать, что выбор Ренаты Сотириди на роль именно грузина — огромная удача», — добавил актер.

Ранее сообщалось, что Бузова убежала от журналистов с расспросами о репетициях во МХАТе.