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Роструд озвучил основания для «быстрого» увольнения

Экономика
Роструд озвучил основания для «быстрого» увольнения
pixabay.com

Москва, 13 июня. Россиянам рассказали о случаях, когда с работы можно уволиться в день подачи соответствующего заявления.

Двухнедельная отработка, прописанная в Трудовом кодексе, не всегда обязательна в случае увольнения сотрудника. Специалисты из Роструда объяснили, в каких случаях этот срок возможно сократить. Среди прочих оснований для увольнения, которое не потребует отработки, выделяется выход сотрудника организации на пенсию. Об этом напоминает «Российская газета».

Если работник уходит в армию, либо поступает на обучение в образовательную организацию, то это тоже считается веским основанием, которое не позволит ему выходить на отработки. Также причиной отказа работать еще две недели станет нарушение норм Трудового кодекса со стороны работодателя.

Стороны могут договориться и найти компромиссное решение по увольнению. Вместе с этим, некоторые россияне всегда имеют право на одномоментное расторжение договора. В их число входят беременные женщины, матери с малолетними детьми, а также родители детей-инвалидов.

Недавняя инициатива Министерства труда РФ предполагает, что работодателям будут платить деньги из бюджета за трудоустройство выпускников.

Выход на пенсию вовсе не означает снижение ежемесячного дохода. Экономист Евгений Якушев объяснил, как выгодно инвестировать средства, передает «ФедералПресс».

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Все новости / Экономика / Роструд озвучил основания для «быстрого» увольнения
увольнение роструд трудовой кодекс отработка
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