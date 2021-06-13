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Последние драйверы Nvidia для Windows 7, 8 и 8.1 выйдут в августе 2021 года

  /   Обновлено: 13 июня 2021 10:38
Технологии
Последние драйверы Nvidia для Windows 7, 8 и 8.1 выйдут в августе 2021 года
wikipedia.org  /  NVIDIA Taiwan / CC BY 2.0

Москва, 13 июня. Компания Nvidia в скором времени перестанет поддерживать старые версии операционной системы Windows 7, 8 и 8.1.

Последние обновления для прошлых версий Windows выйдут 31 августа 2021 года. Решение было принято на фоне того, что операционные системы уже не поддерживаются самой корпорацией Microsoft. Также большинство владельцев GeForce, выпускаемых Nvidia, уже начали использовать Windows 10.

Штат западной корпорации Microsoft в Российской Федерации за последние годы значительно сократился. Компания уже давно проводит плановые сокращения. Специалисты не исключают, что численность сотрудников снизится еще на 10-15%.

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