Черчесов провел жесткий разговор с игроками сборной России после разгрома от Бельгии

Санкт-Петербург, 13 июня. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов выразил недовольство действиями своих подопечных после первого матча на Евро-2020.

Станислав Черчесов не стал высказывать претензии защитнику Андрею Семенову и голкиперу Антону Шунину после игры с Бельгией. Наставник сообщил, что серьезно поговорил со всей командой после крупного поражения.

«Разнес ли игроков в раздевалке? «Разнес» — это неправильное слово. Но, естественно, высказал свое недовольство в нормальной тренерской форме», — отметил Черчесов.

Матч сборных Бельгии и России, прошедший накануне на стадионе «Газпром Арена», завершился поражением команды Станислава Черчесова с разгромным счетом 0:3. Дубль оформил Ромелу Лукаку, еще один гол забил Тома Менье. Второй матч Евро-2020 сборная России проведет 16 июня.

Матч сборных России и Бельгии стал самым посещаемым на чемпионате Европы по футболу. В Петербурге игру соперников по группе B посетили 26 264 человека.