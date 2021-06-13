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Жена Андрея Семенова резко высказалась после матча Россия — Бельгия

Спорт
Жена Андрея Семенова резко высказалась после матча Россия — Бельгия
instagram.com  /  @semenov_89

Санкт-Петербург, 13 июня. Супруга защитника сборной России по футболу Андрея Семенова — Ольга — резко отреагировала в Instagram на критику в адрес мужа из-за его ошибки в матче Евро-2020.

В субботу россияне уступили сборной Бельгии со счетом 0:3. Андрей Семенов не смог обработать мяч после верхового паса, и тот отскочил прямо к Ромелу Лукаку. Игрок тут же воспользовался этим моментом и забил гол в ворота российских футболистов.

В Сети на Семенова обрушилась волна негатива. Недовольные болельщики считают, что он проявил себя очень непрофессионально.

«Сколько же в вас злости и невоспитанности. Надо уметь поддерживать команду в трудную минуту, а не махать рукой, плеваться и уходить», — написала Ольга в соцсетях.

Она попросила фанатов не «втаптывать в грязь» людей, которые действительно старались победить. Супруга футболиста подчеркнула, что Семенов всегда был и остается для нее примером стойкости. По ее мнению, игрок выкладывается в каждом матче.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что после матча высказал свое недовольство в связи с проигрышем бельгийцам. При этом лично к Семенову у него не было претензий.

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футбол россия бельгия евро-2020
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