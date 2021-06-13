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Обвиняемого в краже из «самолета Судного дня» оставили под стражей

Происшествия
Обвиняемого в краже из «самолета Судного дня» оставили под стражей
wikipedia.org  /  Kirill Naumenko/CC BY-SA 3.0

Ростов-на-Дону, 13 июня. Суд отклонил жалобу защиты обвиняемого в краже оборудования из спецборта на решение о продлении его ареста.

Как сообщила адвокат подозреваемого, апелляцию не удовлетворили, ее подзащитный останется под стражей до 5 сентября. Рассмотрение жалобы проходило в Ростовском областном суде.

Накануне стало известно о найденных на месте краже следов ДНК одного из сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г. М. Бериева (ТАНТК), который проходит по делу в роли свидетеля, сообщает сайт 360tv.ru.

Следователи проводят дополнительные экспертизы в связи с обнаруженными вещественными доказательствами.

Громкое дело так называемого «самолета Судного дня» началось после кражи оборудования в декабре 2020 года. Неизвестный похитил с борта Ил-80, который готовили как мобильный командный пункт на случай ядерной войны, 39 радиостанций на общую сумму более 1 миллиона рублей.

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