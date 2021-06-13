В ДНР обвинили ВСУ в одном нарушении перемирия за сутки

Донецк, 13 июня. Подразделения ВСУ за сутки один раз нарушили перемирие в Донбассе. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Украинские силовики выпустили более 50 боеприпасов по южным районам республики.

«За истекшие сутки общее число нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны ВСУ составило один. Общее число примененных ВСУ боеприпасов — 52», — говорится в сообщении.

Под огнем украинских силовиков оказался район населенного пункта Ленинское на мариупольском направлении. В ходе обстрелов ВСУ использовали гранатометы и стрелковое оружие.