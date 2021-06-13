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Американский генерал признал российскую армию угрозой существованию США

Армия
Американский генерал признал российскую армию угрозой существованию США
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 13 июня. Вооруженные силы России представляют «экзистенциальную угрозу» для США. Об этом заявил глава Разведывательного управления Пентагона генерал Скотт Беррьер.

По его словам, новейшие российские высокоточные системы вооружения подвергают США опасности. При этом Москва продолжает укреплять свою обороноспособность, что вызывает беспокойство в Пентагоне.

«Российские военные представляют для США экзистенциальную угрозу. Россия располагает растущей возможностью, чтобы проецировать силу с помощью высокоточных крылатых ракет дальнего действия. Вложения России в обычные вооружения, стратегические ядерные вооружения и средства стратегического сдерживания подвергают США риску», — заявил он.

Беррьер также добавил, что «аналогичная угроза» исходит от Китая, который является долгосрочным стратегическим соперником Вашингтона. Генерал утверждает, что Пекин использует многосторонний подход, включая военный, дипломатический и экономический шпионаж, для достижения своих целей.

Ранее эксперты американского журнала The National Interest признали неготовность США к ядерной войне с Россией. По их мнению, российская сторона «может нанести ядерный удар», при котором будет невозможно предпринять какие-либо ответные действия.

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россия сша китай пентагон
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