Сулейман Керимов построит в Дагестане реабилитационный центр для детей-инвалидов

Махачкала, 13 июня. Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов приобрел десять колясок для детей, страдающих аутизмом, ДЦП и синдромом Дауна. Также в ближайшее время на средства миллиардера на берегу Каспийского моря будет построен реабилитационный центр для таких детей, сообщили ФАН в секретариате госсекретаря республики Хизри Абакарова.

Шесть из десяти колясок он уже передал семьям с больными детьми. Список нуждающихся был составлен местным благотворительным фондом.

«Мой друг, сенатор Сулейман Керимов принял решение купить десяти детям современные инвалидные коляски. Перед их приобретением мы нашли в Москве специалиста, который подобрал средство передвижения индивидуально для каждого ребенка с учетом возраста и диагноза. Стоимость самой дешевой из купленных колясок составляет 270 тысяч рублей», — передали слова Абакарова в его секретариате.

Помимо этого, Керимов намерен приобрести два микроавтобуса для перевозки больных детей и построить в Дагестане реабилитационный центр для детей-инвалидов. Он появится на берегу Каспия и будет находиться под управлением особого совета, составленного из родителей детей с особенностями развития.

«Мы уже в процессе приобретения двух микроавтобусов для особенных детей. Также запустили процесс организации детского реабилитационного центра для детей-инвалидов на берегу моря. Отдых в нем будет бесплатным, а управление центром будут осуществлять сами мамы этих детей», — добавил Абакаров.

Ранее ФАН сообщал, что Керимов выплачивает по 50 тысяч рублей каждой из 3,8 тысячи семей в Дагестане, воспитывающих детей с синдромом Дауна, ДЦП и аутизмом. Всего на эти цели бизнесмен направил более 193 миллионов рублей.