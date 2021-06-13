Екатеринбуржец освободил запутавшуюся в леске птицу

Екатеринбург, 13 июня. Жильцы одной из многоэтажек Екатеринбурга обнаружили у себя перед оком запутавшуюся в леске птицу. Достать ее самостоятельно граждане не смогли.

Неравнодушные очевидцы обратились к спасателям за помощью в вызволении застрявшей птицы. Проход к окну был заблокирован. Час пришлось потратить на звонки в управляющую компанию, рассказал сотрудник МЧС. Освободив доступ к окну, мужчина обрезал сети лески и вызволил птицу. Спасенное животное сразу же улетело.

В Благовещенском районе в селе Дроново на улице Нагорной из горящего дома спасатели эвакуировали двух собак и столько же кошек.