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Екатеринбуржец освободил запутавшуюся в леске птицу

Общество
Екатеринбуржец освободил запутавшуюся в леске птицу
pixabay.com  /  PD

Екатеринбург, 13 июня. Жильцы одной из многоэтажек Екатеринбурга обнаружили у себя перед оком запутавшуюся в леске птицу. Достать ее самостоятельно граждане не смогли.

Неравнодушные очевидцы обратились к спасателям за помощью в вызволении застрявшей птицы. Проход к окну был заблокирован. Час пришлось потратить на звонки в управляющую компанию, рассказал сотрудник МЧС. Освободив доступ к окну, мужчина обрезал сети лески и вызволил птицу. Спасенное животное сразу же улетело.

В Благовещенском районе в селе Дроново на улице Нагорной из горящего дома спасатели эвакуировали двух собак и столько же кошек.

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свердловская область птица спасение хорошие новости россии
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