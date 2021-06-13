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Иммунолог предупредил об опасности купания в непроверенных водоемах

Общество
Иммунолог предупредил об опасности купания в непроверенных водоемах
wikipedia.org  /  A Vahanvaty / CC BY-SA 2.0

Москва, 13 июня. Купание в непроверенных водоемах грозит человеку инфекциями и травмами. Россиян об этом предупредил врач-иммунолог Владимир Болибок.

Предназначенные для массовых купаний места периодически проверяют на наличие загрязнений, в частности бактерий, вирусов, радиоактивности и промышленных стоков. В первую очередь специалисты исследуют водоемы на наличие кишечной палочки, которая распространяется как от человека, так и от животных.

Воду также проверяют на нефтепродукты, фенолы и тяжелые металлы. При этом на дне зачастую находится крупногабаритный мусор. Ныряя, человек может удариться или зацепиться за веревки и обрывки сетей. В непроверенном водоеме можно подхватить вирусный гепатит А, брюшной тиф или дизентерию. В воде также могут находиться паразиты, сообщил Болибок в беседе с RT.

Желающим отдохнуть на море следует помнить об опасности использования надувных матрасов, заявили в МЧС РФ. Бывали случаи, когда людей уносило в открытое море. Плавательное средство также может лопнуть или порваться, рассказал начальник отдела Государственной инспекции по маломерным судам Андрей Печенин.

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опасность купание водоемы
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