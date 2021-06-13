Иммунолог предупредил об опасности купания в непроверенных водоемах

Москва, 13 июня. Купание в непроверенных водоемах грозит человеку инфекциями и травмами. Россиян об этом предупредил врач-иммунолог Владимир Болибок.

Предназначенные для массовых купаний места периодически проверяют на наличие загрязнений, в частности бактерий, вирусов, радиоактивности и промышленных стоков. В первую очередь специалисты исследуют водоемы на наличие кишечной палочки, которая распространяется как от человека, так и от животных.

Воду также проверяют на нефтепродукты, фенолы и тяжелые металлы. При этом на дне зачастую находится крупногабаритный мусор. Ныряя, человек может удариться или зацепиться за веревки и обрывки сетей. В непроверенном водоеме можно подхватить вирусный гепатит А, брюшной тиф или дизентерию. В воде также могут находиться паразиты, сообщил Болибок в беседе с RT.

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