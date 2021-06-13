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Французская компания Citroen впервые повысила цены на обновленный Berlingo

Экономика
Французская компания Citroen впервые повысила цены на обновленный Berlingo
int-media.citroen.com  /  PSA Groupe

Москва, 13 июня. Автоконцерн Citroen скорректировал стоимость новых моделей фургонов Berlingo. Изменения коснулись и российского рынка.

Вся линейка комплектаций Citroen Berlingo, включая пассажирские и грузовые модификации, подорожала на отечественном авторынке. Об этом пишет «Цена Авто».

Семейный компактвэн вырос в цене на 10 тыс. рублей. После этого его начальная стоимость достигла 1,269 млн рублей. В максимальном исполнении пассажирский Berlingo можно приобрести за 1,409 млн рублей.

Грузовой фургон прибавил сразу 20 тыс. рублей. Стартовый вариант стоит сейчас 1,249 млн рублей, а улучшенная и модифицированная вариация продается за 1,399 млн рублей. Указанные модели следующей (второй) генерации собираются на мощностях предприятия в Калуге. Изменение цен коснулось серии Berlingo нового поколения впервые.

Свою новинку недавно представили в немецком Volkswagen. Концерн выпустил седьмое поколение фургонов Multivan, которые теперь собираются на модульной платформе.

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citroen фургон Berlingo компактвэн
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