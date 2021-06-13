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Пасечник объявил траур в связи с гибелью сотрудников Народной милиции ЛНР

Армия
Пасечник объявил траур в связи с гибелью сотрудников Народной милиции ЛНР
Пресс-служба главы ЛНР

Луганск, 13 июня. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник объявил 14 июня днем траура из-за гибели пяти сотрудников Народной милиции ЛНР.

Ранее стало известно, что пятеро защитников республики были убиты при нападении диверсионной группы украинских силовиков. По словам Пасечника, диверсия была одобрена и спланирована руководством Украины.

«Выражая скорбь по защитникам Луганской Народной Республики, трагически погибшим 11 июня в результате действий украинской диверсионно-разведывательной группы, соболезнуя их родным и близким... постановляю: объявить 14 июня 2021 года днем траура в Луганской Народной Республике», — говорится в тексте указа главы ЛНР.

В день траура в республике будут приспущены государственные флаги, а также отменены развлекательные телепередачи и мероприятия.

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