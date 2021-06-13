Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 июня 10:55
10:54
Спорт
Жена Андрея Семенова резко высказалась после матча Россия — Бельгия
10:54
Весь мир
Полиция США арестовала девочку, подозреваемую в серии поджогов в Калифорнии
10:52
Общество
Собянин назвал героической работу социальных работников Москвы во время пандемии
10:51
Спорт
Стали известны детали инцидента с потерявшим сознание Эриксеном
10:45
Происшествия
Пастух погиб от удара молнии в поле под Саратовом
10:45
Общество
Фестиваль «Слова и музыка свободы» пройдет на площадках Ельцин Центра
10:43
Общество
Невролог объяснил, когда сны указывают на существование проблем со здоровьем
10:40
Происшествия
Хоккеист Ямщиков получил удар ножом в центре Москвы
10:38
Экономика
Отказы банков вынуждают россиян обращаться за микрозаймами
10:36
Политика
Стала известна главная ошибка Поклонской на депутатской должности
Все новости

Депутат ГД Ганзя предложила отменить НДС для снижения цен на товары в РФ

Экономика
Депутат ГД Ганзя предложила отменить НДС для снижения цен на товары в РФ
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 13 июня. Снятие налога на добавленную стоимость (НДС) позволит снизить цены на 20%. Такое мнение высказала член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя.

По ее мнению, отмена НДС приведет в итоге не только к снижению цен, но и к повышению покупательской способности населения. Более того, в стране возрастут объемы производства, передает URA.RU слова парламентария.

«Представьте, что цена на любой товар [будет] на 20% ниже. Тогда, конечно, покупательная способность будет гораздо выше и, может, товара будет больше покупаться. И производство немножко воспрянет», — поделилась точкой зрения Ганзя.

Операции с этим налогом трудно администрировать и они требуют высоких трудозатрат, отметила депутат. Однако НДС приносит большой объем средств в бюджет, также добавила она. Для сокращения стоимости продуктов в стране нужно увеличивать производство. Такое мнение выразил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Большинство россиян все еще предпочитает рассчитываться за товары и услуги наличными деньгами. Отказываться от купюр потребители пока не хотят, сообщает «ФедералПресс».

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Депутат ГД Ганзя предложила отменить НДС для снижения цен на товары в РФ
госдума ндс цены на продукты ганзя
Комментировать
Эксклюзив
Сулейман Керимов построит в Дагестане реабилитационный центр для детей-инвалидов
Сулейман Керимов построит в Дагестане реабилитационный центр для детей-инвалидов
Самое популярное
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 96591 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 78157 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Общество 76575 10 июня 2021
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 58475 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
В Киеве отреагировали на слова Путина о перспективах членства Украины в НАТО
Армия 47380 10 июня 2021
В Киеве отреагировали на слова Путина о перспективах членства Украины в НАТО
Рейтинг@Mail.ru