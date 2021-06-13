Депутат ГД Ганзя предложила отменить НДС для снижения цен на товары в РФ

Москва, 13 июня. Снятие налога на добавленную стоимость (НДС) позволит снизить цены на 20%. Такое мнение высказала член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя.

По ее мнению, отмена НДС приведет в итоге не только к снижению цен, но и к повышению покупательской способности населения. Более того, в стране возрастут объемы производства, передает URA.RU слова парламентария.

«Представьте, что цена на любой товар [будет] на 20% ниже. Тогда, конечно, покупательная способность будет гораздо выше и, может, товара будет больше покупаться. И производство немножко воспрянет», — поделилась точкой зрения Ганзя.

Операции с этим налогом трудно администрировать и они требуют высоких трудозатрат, отметила депутат. Однако НДС приносит большой объем средств в бюджет, также добавила она. Для сокращения стоимости продуктов в стране нужно увеличивать производство. Такое мнение выразил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Большинство россиян все еще предпочитает рассчитываться за товары и услуги наличными деньгами. Отказываться от купюр потребители пока не хотят, сообщает «ФедералПресс».