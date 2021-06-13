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Россия проиграла Бельгии на Евро-2020. События дня

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ФАН-ТВ
Россия проиграла Бельгии на Евро-2020. События дня
Невские Новости  /  Анна Карпова

 

 

Байден собирается дать «жесткий сигнал» Путину во время саммита

Белый дом озвучил цели предстоящей встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Главная задача приближающегося саммита — дать «жесткий сигнал» Путину. Он подчеркнет разницу между поведением новой администрации и администрации экс-президента Дональда Трампа, который после встречи с российским лидером всячески демонстрировал дружелюбные намерения.
 
Также в США заявили, что совместная пресс-конференция российского и американского лидеров стала бы «моментом повышенной опасности» для главы Белого дома. Приезд Байдена должен дать понять, что Москве противодействует «единый фронт». Недавно Путин в интервью рассказал, как относится к разного рода словесным нападкам на него и атакам со всех углов. По его словам, такие вещи ни капли его не волнуют, потому что он действует в интересах российского государства.

 

 

НАТО перед встречей Путина и Байдена может выступить против ядерных ракет в ЕС

Россия проиграла Бельгии на Евро-2020. События дня
function.mil.ru  / Министерство обороны РФ

Главы стран НАТО намерены по итогам предстоящего саммита в Брюсселе выступить против размещения в Европе ядерных ракет наземного базирования. Издание ссылается на источники в Евросоюзе и Конгрессе США. Согласно их сведениями, об этом говорится в совместном заявлении по итогам саммита НАТО. Данный шаг рассматривается, как вероятный способ снижения уровня напряженности в отношениях с Москвой. Мера может стать первым шагом в диалоге по контролю над вооружениями в преддверии встречи президентов США Джозефа Байдена и России Владимира Путина в Женеве.

 

 

Россия проиграла Бельгии на Евро-2020

Россия проиграла Бельгии на Евро-2020. События дня
Агентство городских новостей Москва  / Игорь Иванко

Футболисты сборной России проиграли команде Бельгии в матче на чемпионате Европы. Матч, который проходил в Санкт-Петербурге, завершился со счетом 0:3. Голы забили Ромелу Лукаку, Тома Менье. В ходе матча травмы получили игроки российской сборной Далер Кузяев и Юрий Жирков, а также представитель бельгийской команды Тимоти Кастань. Евро-2020 стартовал 11 июня. Он продлится до 11 июля. Сборная России на групповом этапе также сыграет с командами Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).

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путин россия нато бельгия байден
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