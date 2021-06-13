Россия проиграла Бельгии на Евро-2020. События дня

Байден собирается дать «жесткий сигнал» Путину во время саммита

Белый дом озвучил цели предстоящей встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Главная задача приближающегося саммита — дать «жесткий сигнал» Путину. Он подчеркнет разницу между поведением новой администрации и администрации экс-президента Дональда Трампа, который после встречи с российским лидером всячески демонстрировал дружелюбные намерения.

Также в США заявили, что совместная пресс-конференция российского и американского лидеров стала бы «моментом повышенной опасности» для главы Белого дома. Приезд Байдена должен дать понять, что Москве противодействует «единый фронт». Недавно Путин в интервью рассказал, как относится к разного рода словесным нападкам на него и атакам со всех углов. По его словам, такие вещи ни капли его не волнуют, потому что он действует в интересах российского государства.