Россия проиграла Бельгии на Евро-2020. События дня

Байден собирается дать «жесткий сигнал» Путину во время саммита
Белый дом озвучил цели предстоящей встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Главная задача приближающегося саммита — дать «жесткий сигнал» Путину. Он подчеркнет разницу между поведением новой администрации и администрации экс-президента Дональда Трампа, который после встречи с российским лидером всячески демонстрировал дружелюбные намерения.
Также в США заявили, что совместная пресс-конференция российского и американского лидеров стала бы «моментом повышенной опасности» для главы Белого дома. Приезд Байдена должен дать понять, что Москве противодействует «единый фронт». Недавно Путин в интервью рассказал, как относится к разного рода словесным нападкам на него и атакам со всех углов. По его словам, такие вещи ни капли его не волнуют, потому что он действует в интересах российского государства.
НАТО перед встречей Путина и Байдена может выступить против ядерных ракет в ЕС
function.mil.ru / Министерство обороны РФ
Главы стран НАТО намерены по итогам предстоящего саммита в Брюсселе выступить против размещения в Европе ядерных ракет наземного базирования. Издание ссылается на источники в Евросоюзе и Конгрессе США. Согласно их сведениями, об этом говорится в совместном заявлении по итогам саммита НАТО. Данный шаг рассматривается, как вероятный способ снижения уровня напряженности в отношениях с Москвой. Мера может стать первым шагом в диалоге по контролю над вооружениями в преддверии встречи президентов США Джозефа Байдена и России Владимира Путина в Женеве.
Россия проиграла Бельгии на Евро-2020
Агентство городских новостей Москва / Игорь Иванко
Футболисты сборной России проиграли команде Бельгии в матче на чемпионате Европы. Матч, который проходил в Санкт-Петербурге, завершился со счетом 0:3. Голы забили Ромелу Лукаку, Тома Менье. В ходе матча травмы получили игроки российской сборной Далер Кузяев и Юрий Жирков, а также представитель бельгийской команды Тимоти Кастань. Евро-2020 стартовал 11 июня. Он продлится до 11 июля. Сборная России на групповом этапе также сыграет с командами Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).