Байден и Суга обсудили политику в отношении Китая на саммите G7

Лондон, 13 июня. Американский президент Джо Байден обсудил с японским премьером Есихидэ Сугой политику стран в отношении Северной Кореи и КНР, сообщила пресс-служба Белого дома.

Разговор на уровне лидеров состоялся во время саммита G7, который прошел в английском графстве Корнуолл. Байден и Суга обсудили общие вызовы в Индо-Тихоокеанском регионе, борьбу с пандемией коронавируса, климатические вопросы, Китай, КНДР и сохранение стабильности в Тайваньском проливе.

Стоит отметить, что это первая зарубежная поездка Джо Байдена в качестве главы американской администрации.

Джо Байден и его супруга Джилл ранее нарушили королевский протокол на саммите G7. Они появились на мероприятии позже королевы Великобритании Елизаветы II.