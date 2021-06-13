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Байден и Суга обсудили политику в отношении Китая на саммите G7

  /   Обновлено: 13 июня 2021 10:04
Политика
Байден и Суга обсудили политику в отношении Китая на саммите G7
Global Look Press  /  Andrew Parsons/No 10 Downing Str

Лондон, 13 июня. Американский президент Джо Байден обсудил с японским премьером Есихидэ Сугой политику стран в отношении Северной Кореи и КНР, сообщила пресс-служба Белого дома.

Разговор на уровне лидеров состоялся во время саммита G7, который прошел в английском графстве Корнуолл. Байден и Суга обсудили общие вызовы в Индо-Тихоокеанском регионе, борьбу с пандемией коронавируса, климатические вопросы, Китай, КНДР и сохранение стабильности в Тайваньском проливе.

Стоит отметить, что это первая зарубежная поездка Джо Байдена в качестве главы американской администрации.

Джо Байден и его супруга Джилл ранее нарушили королевский протокол на саммите G7. Они появились на мероприятии позже королевы Великобритании Елизаветы II.

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Все новости / Политика / Байден и Суга обсудили политику в отношении Китая на саммите G7
G7 япония сша байден суга
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