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Житель Татарстана лишился телефона за 100 тыс. рублей в сызранском кафе

Происшествия
Житель Татарстана лишился телефона за 100 тыс. рублей в сызранском кафе
ФБА «Экономика сегодня»  /  Виктор Сухоруков

Сызрань, 13 июня. Мужчина прибыл в Сызрань в командировку. В один из вечеров он решил отдохнуть в кафе, а когда вернулся в гостиницу, понял, что у него похитили телефон и банковскую карту.

Несмотря на то, что татарстанец заблокировал карту, злоумышленник успел потратить 3 тысячи рублей. Общая сумма ущерба, с учетом украденного телефона, оценивается в 100 тысяч рублей.

В ходе следственных действий полиция установила, что в кафе потерпевший познакомился с одним из посетителей. А когда хозяин телефона ушел из заведения с другими знакомыми, тот решил забрать забытые им вещи

Личность предполагаемого злоумышленника установили, им оказался 28-летний житель Октябрьска. Расследование уголовного дела продолжается.

Житель Кургана на электросамокате ограбил екатеринбуржца, когда тот шел по улице с телефоном в руках. Подозреваемого оперативно задержали, сообщало URA.RU.

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Все новости / Происшествия / Житель Татарстана лишился телефона за 100 тыс. рублей в сызранском кафе
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