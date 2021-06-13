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Австралия, Великобритания и США расширят сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе

Политика
Австралия, Великобритания и США расширят сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе
pixabay.com

Лондон, 13 июня. Соединенные Штаты вместе с Великобританией и Австралией пришли к выводу о необходимости взаимного углубления сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе.

Решение принято в рамках трехсторонних переговоров при участии премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, его британского коллеги Бориса Джонсона и главы Белого дома Джозефа Байдена. Стороны обсудили детали будущего развития партнерства по ключевым направлениям. Мероприятие прошло на фоне обострения ситуации в индо-тихоокеанском пространстве, пишет The Australian.

«У нас была хорошая возможность широко обсудить ситуацию <...> и посмотреть, как мы можем взаимодействовать в будущем, поскольку сегодня ситуация требует углубления сотрудничества», — отметил Моррисон.

Ранее американский лидер принял участие в саммите «Большой семерки». В ходе встречи демократ обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном политику в отношении России.

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сша великобритания австралия индо-тихоокеанский регион
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