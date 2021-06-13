Пашинян: Армения передала Азербайджану лишь небольшую часть карт минных полей

Ереван, 13 июня. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что Баку получил от Еревана только малую часть карт минных полей после окончания конфликта в НКР.

Карты касаются расположения взрывных устройств на территориях, перешедших под контроль азербайджанской стороны после завершения крупномасштабного вооруженного противостояния в Нагорном Карабахе в ноябре 2020 года.

Также Пашинян сообщил, что укрепление сотрудничества с Россией в области безопасности является одним из приоритетов политики Армении. Ранее и. о. премьер-министра Армении приветствовал возвращение из азербайджанского плена 15 солдат армянских вооруженных сил.