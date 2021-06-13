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«Единая Россия» не планирует переносить назначенный на 19 июня съезд

Политика
«Единая Россия» не планирует переносить назначенный на 19 июня съезд
ИА «Политика Сегодня»  /  Ягудаев Владимир

Москва, 13 июня. Представители «Единой России» не собираются переносить запланированный на 19 июня партийный съезд из-за коронавирусных ограничений и «длинных выходных».

По словам источника в партии, речи о переносе даты съезда единороссов пока нет. Сейчас идут обсуждения по поводу минимизации количества участников мероприятия и гостей вплоть до кворума.

Он уточнил, что во время партийного съезда будут соблюдены все необходимые эпидемиологические нормы для предотвращения распространения коронавируса.

Партийный съезд членов «Единой России» запланирован на 19 июня. Собрание должно пройти в Москве, где объявили нерабочие дни с 15 по 19 июня из-за распространения COVID-19.

Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее объяснил свое лидерство на праймериз «Единой России». По его словам, парламентарий должен быть готов участвовать в выборах в любой момент.

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