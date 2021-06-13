Крупнейшее в мире хранилище СПГ появится в Китае

Пекин, 13 июня. Китайская национальная морская нефтяная корпорация (CNOOC) намерена увеличить возможности своего хранилища сжиженного природного газа (СПГ).

После окончания строительства портовый промышленный парк Яньчэн Биньхай в китайской провинции Цзянсу получит звание крупнейшего пункта хранения энергоресурса.

Строительство уже запущено, говорится в размещенном на сайте предприятия заявлении. Согласно планам, работы завершатся в 2023 году, а терминал Цзянсу получит ежегодную мощность по переработке СПГ в шесть миллионов тонн.

«По сравнению с углем и нефтью шесть миллионов тонн СПГ могут помочь сократить выбросы углекислого газа на 18,82 миллиона тонн, а оксида азота-на 334 000 тонн», — подчеркнули в CNOOC.

Экспорт российского СПГ в 2020 году вырос вопреки спровоцированному пандемией кризису. Среди стран Азии больше всего СПГ у РФ закупили Япония и Китай. Причем в обоих государствах российский экспорт превысил показатели США.

Развитие новых энергетических проектов продолжается и в России. По данным издания «ФедералПресс», «зеленые» технологии планирует внедрять «Роснефть».