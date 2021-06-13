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Япония заподозрила Apple и Google в антимонопольных нарушениях

Технологии
Япония заподозрила Apple и Google в антимонопольных нарушениях
pixabay.com

Токио, 13 июня. Американские компании Apple и Google проверят на предмет антимонопольных нарушений в Японии, сообщили в СМИ страны.

Правительство создаст специальную комиссию, которая опросит японские компании по производству смартфонов о взаимодействии с Apple и Google. В случае выявления антимонопольных нарушений власти Японии могут ужесточить законодательство в этой области.

Еврокомиссия также начала расследование по этому вопросу в 2020 году, поскольку заподозрила Apple в препятствовании свободной конкуренции на рынке ЕС в области музыкальных приложений. По состоянию на июнь 2021 года, доля операционных систем Apple iOS и Google Android в Японии составляет около 90%, сообщает газета Nikkei.

Смартфоны компании Apple возглавили список самых продаваемых гаджетов 2021 года. Телефоны iPhone 12, iPhone 12 Max и iPhone 12 Pro занимают 12% от всего мирового рынка

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япония apple google
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