Озвучена дата выхода игры Godfall на PlayStation 4

Москва, 13 июня. Ролевая игра Godfall, разработанная Counterplay Games и изданная Gearbox Publishing, выйдет на PlayStation 4 уже 10 августа.

Еще запланирован выход дополнения Fire & Darkness, а также бесплатного обновления Lightbringer. С начала августа игра будет доступна для обладателей PS5, PS4 и ПК. Информация о релизе на Xbox пока отсутствует. Gearbox не анонсировала каких-либо новых проектов на своей недавней видеоконференции.

Прошлой осенью игра Godfall дебютировала на PlayStation 5 и ПК. Пользователи Сети недовольны отсутствием новой информации о проектах от Gearbox, о чем свидетельствует огромное количество дизлайков на трансляции с видеоконференции.

Игра Rainbow Six Extraction выйдет 16 сентября. Она будет доступна сразу для двух поколений консолей Microsoft и Sony, а также на ПК. В ее основе лежит Rainbow Six Siege. Игроки смогут сообща противостоять враждебным инопланетным формам жизни.