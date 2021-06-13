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Зоопарк Хакасии пополнили два винторогих мархура

  /   Обновлено: 13 июня 2021 09:52
Общество
Зоопарк Хакасии пополнили два винторогих мархура
safaripark25.ru  /  Пресс-служба Приморского сафари-парка

Абакан, 13 июня. В зоопарк столицы Хакасии из Москвы доставили двух винторогих козлов-мархуров. Животные летели пять часов, но чувствуют себя отлично. Сейчас они изучают новое место обитания.

Мархур населяет скалы, крутые склоны ущелий и обрывы на высоте от 500 до 3500 метров. Питается листьями и травой.

Сегодня популяция этого красивого и необычного горного козла стремительно сокращается — мархура можно встретить только в заповедниках и труднодоступных горных местностях. Животное занесено в Красную книгу, охота на него запрещена.

Спасенную под Брянском лосиху Дашу отправят в один из местных заповедников. Годовалое животное в течение нескольких дней бродило по дворам многоэтажек в Мичуринском.

 

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зоопарк хорошие новости россии Республика Хакасия
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