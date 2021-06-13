Умные казанские собаки "научили" прохожих правильно переходить дорогу

Казань, 13 июня. Стая бродячих собак в Казани перешла оживленный перекресток по правилам.

Умные животные подошли к дороге и остановились - горел запрещающий сигнал светофора. Собаки осмотрелись по сторонам и, убедившись, что автомобилисты их пропускают, перешли перекресток, Некоторым людям стоит поучиться такой осознанности в переходе дороги, отметили очевидцы.

Зоологи объяснили это тем, что четвероногие, доверяя людям, часто сопровождают их и запоминают маршруты. Именно поэтому мы можем часто наблюдать собак, самостоятельно перебегающих дорогу. Видимо, эта стая выбирала себе в компаньоны людей, соблюдающих правила дорожного движения.

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