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Научно-экспедиционное судно «Академик Федоров» вернулось в Петербург

Технологии
Научно-экспедиционное судно «Академик Федоров» вернулось в Петербург
 /  Пресс-служба ФГБУ «ААНИИ»

Санкт-Петербург, 13 июня. Научное судно «Академик Федоров» вернулось в Санкт-Петербург, завершив антарктическую экспедицию.

В Санкт-Петербург вернулись 89 человек экспедиционного состава и более 60 членов экипажа. Обратный путь от берегов Антарктиды занял более месяца. На борту «Академика Федорова» прибыли зимовочные составы станций «Прогресс», «Восток», «Мирный», «Новолазаревская» и «Беллинсгаузен».

В настоящее время в Антарктиде действуют порядка 110 станций, из которых 42 функционируют круглый год. Россия имеет в Антарктике пять круглогодичных научных станций и пять сезонных.

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Все новости / Технологии / Научно-экспедиционное судно «Академик Федоров» вернулось в Петербург
россия антарктида академик федоров
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