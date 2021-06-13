Научно-экспедиционное судно «Академик Федоров» вернулось в Петербург

Санкт-Петербург, 13 июня. Научное судно «Академик Федоров» вернулось в Санкт-Петербург, завершив антарктическую экспедицию.

В Санкт-Петербург вернулись 89 человек экспедиционного состава и более 60 членов экипажа. Обратный путь от берегов Антарктиды занял более месяца. На борту «Академика Федорова» прибыли зимовочные составы станций «Прогресс», «Восток», «Мирный», «Новолазаревская» и «Беллинсгаузен».

В настоящее время в Антарктиде действуют порядка 110 станций, из которых 42 функционируют круглый год. Россия имеет в Антарктике пять круглогодичных научных станций и пять сезонных.