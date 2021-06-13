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Белорусы на Украине раскрыли планы властей выжить русскоговорящих из страны

Политика
Белорусы на Украине раскрыли планы властей выжить русскоговорящих из страны
Федеральное агентство новостей

Киев, 13 июня. Украинские власти пытаются выжить русскоговорящее население из страны. Подробнее об этом рассказал представитель местного белорусского землячества Михаил Кононович.

Благодаря антироссийской политике Киева местные жители зачастую устраивают потасовки с людьми, которые говорят на русском языке. Правительством Украины управляют заинтересованные лица из США и Евросоюза. Прозападные власти пытаются с помощью пропаганды внушить гражданам мысль о необходимости создать русскоговорящим максимально некомфортные условия для проживания в собственной стране, отметил Кононович.

«Кто сам уедет, кого выгонят, кого изобьют, кого запугают. Русскоязычный Донбасс им не нужен. Крым им тоже не нужен. Это все бесполезные танцы», — добавил он.

Сейчас Киев хочет внедрить украинский язык везде и вместе с этим всецело отказаться от русского. Таким образом власти пытаются оторвать народ от России, ранее подчеркнул историк Александр Каревин.

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украина белоруссия кононович
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