Киев, 13 июня. Украинские власти пытаются выжить русскоговорящее население из страны. Подробнее об этом рассказал представитель местного белорусского землячества Михаил Кононович.

Благодаря антироссийской политике Киева местные жители зачастую устраивают потасовки с людьми, которые говорят на русском языке. Правительством Украины управляют заинтересованные лица из США и Евросоюза. Прозападные власти пытаются с помощью пропаганды внушить гражданам мысль о необходимости создать русскоговорящим максимально некомфортные условия для проживания в собственной стране, отметил Кононович.

«Кто сам уедет, кого выгонят, кого изобьют, кого запугают. Русскоязычный Донбасс им не нужен. Крым им тоже не нужен. Это все бесполезные танцы», — добавил он.

Сейчас Киев хочет внедрить украинский язык везде и вместе с этим всецело отказаться от русского. Таким образом власти пытаются оторвать народ от России, ранее подчеркнул историк Александр Каревин.