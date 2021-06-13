Составлен топ-4 самых полезных июньских овощей

Москва, 13 июня. Специалисты Роспотребнадзора составили список четырех самых полезных овощей июня. В их числе оказались кабачок, баклажан, молодая морковь и болгарский перец.

Кабачок — идеальный продукт для худеющих, так как по большей части состоит из воды. Еще в этом овоще содержатся полезные вещества и витамины. Употребление кабачка позволяет сохранить зрение, молодость и красоту. Среди других низкокалорийных продуктов специалисты выделяют баклажан. В нем содержатся витамины группы В, витамин С, РР, каротин.

Баклажан препятствует образованию «плохого» холестерина. Такой овощ полезно есть для профилактики атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний, сопровождающихся отеками. Молодая морковь богата на витамины и минералы, которые укрепляют кожу, волосы, ногти и улучшают работу легких. Что касается болгарского перца, при его употреблении снижается риск развития хронических заболеваний и патологий.

Китайские специалисты советуют не добавлять помидоры при приготовлении жареного картофеля. В противном случае ухудшится скорость усвоения организмом питательных веществ. Это приведет к расстройству пищеварения. Картофель и помидоры лучше есть отдельно.