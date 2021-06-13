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Сотрудники ДПС задержали насильника 6-летней девочки на Урале

Происшествия
Сотрудники ДПС задержали насильника 6-летней девочки на Урале
pixabay.com

Екатеринбург, 13 июня. Бдительные автоинспекторы задержали 56-летнего жителя Березовского района. Он стал подозреваемым в сексуальном насилии над ребенком.

По данным источника, пострадавшая попросила разрешения пойти погулять во дворе с приятелями. Через несколько часов она исчезла.

Мать ребенка отметила, что девочка несколько раз звонила в домофон, а когда звонки перестали поступать, она забеспокоилась. В дальнейшем выяснилось, что к малышке на улице подошел мужчина и предложил пойти с ним в обмен на сладости.

На подозрительного гражданина вечером обратили внимание сотрудники ДПС. Он шел с ребенком с территории гаражного кооператива. Мужчина был задержан и доставлен в отделение полиции.

В городе Волхов правоохранители задержали местного жителя по обвинению в изнасиловании 11-летней девочки. Преступление произошло на глазах у ее младшего брата, сообщал сайт 360tv.ru.

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