Сотрудники ДПС задержали насильника 6-летней девочки на Урале

Екатеринбург, 13 июня. Бдительные автоинспекторы задержали 56-летнего жителя Березовского района. Он стал подозреваемым в сексуальном насилии над ребенком.

По данным источника, пострадавшая попросила разрешения пойти погулять во дворе с приятелями. Через несколько часов она исчезла.

Мать ребенка отметила, что девочка несколько раз звонила в домофон, а когда звонки перестали поступать, она забеспокоилась. В дальнейшем выяснилось, что к малышке на улице подошел мужчина и предложил пойти с ним в обмен на сладости.

На подозрительного гражданина вечером обратили внимание сотрудники ДПС. Он шел с ребенком с территории гаражного кооператива. Мужчина был задержан и доставлен в отделение полиции.

В городе Волхов правоохранители задержали местного жителя по обвинению в изнасиловании 11-летней девочки. Преступление произошло на глазах у ее младшего брата, сообщал сайт 360tv.ru.