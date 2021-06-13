В Иркутской области горит более 30 тыс. га леса

Иркутск, 13 июня. Девять лесных пожаров общей площадью более 30 тысяч гектаров полыхают на территории региона в настоящий момент.

Как сообщает областное правительство, к двум ранее зарегистрированным возгораниям в Катангском и Усть-Удинском районах за сутки добавилось еще семь: четыре — в Усть-Илимском районе, два — в Чунском и один — в Усть-Кутском.

Спасатели привлекли для тушения огня самолет МЧС Ил-76. Воздушное судно 13 июня совершит два вылета. Сообщается, что Ил-76 может перевозить более 40 тонн воды, сброс которой происходит на очаг с высоты 50 метров и занимает всего четыре секунды. Помимо Ил-76 региональное управление МЧС привлекло два вертолета.

По данным сайта 360tv.ru, лесопожарная статистика Якутии и Иркутской области расходится с показателями спутника. Минприроды уличило регионы в искажении реальных данных.