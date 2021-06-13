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Журналист Сакачко: Зеленский закрыл глаза на кровь своего народа

Политика
Журналист Сакачко: Зеленский закрыл глаза на кровь своего народа
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Киев, 13 июня. Украинский президент Владимир Зеленский закрыл глаза не только на интересы семьи, но и на кровь своего народа. Об этом журналист Владимир Скачко рассказал во время интервью.

Журналист напомнил о жизни лидера страны до президентства. Зеленский вырос в интеллигентной семье из русскоговорящего Кривого Рога. Однако глава государства забыл обо всем, когда начал проводить политику насильственной украинизации, отметил эксперт.

«Он оказался сосудом, наполненным удивительной смесью пороков, страха, зависти, желания понравиться, властолюбия и самых низменных черт», — сказал Скачко.

Бывший министр по чрезвычайным ситуациям Украины Нестор Шуфрич ранее заявил, что Зеленский не сможет добиться присоединения Киева к НАТО.

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украина зеленский скачко
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