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Назван увеличивающий риски смерти от коронавируса фактор

Общество
Назван увеличивающий риски смерти от коронавируса фактор
Агенство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 13 июня. Увеличить риски летального исхода от коронавируса SARS-CoV-2 способна деменция, объяснила невролог Российского геронтологического научно-клинического центра Элен Мхитарян.

Статистика подтверждает, что за 2020 год людей с болезнью Альцгеймера и другими видами деменции в мире скончалось на 42 тыс. больше, чем за последние пять лет. На их смертность оказала влияние пандемия COVID-19, рассказала медик в ходе лекции, доступной на YouTube.

Чаще всего деменция проявляется у пациентов старшего возраста. Такие люди также входят в группу риска по коронавирусу, так как у них болезнь протекает более тяжело. Это связано с тем, что заболевание сильно воздействует на периферическую нервную систему.

На фоне коронавируса SARS-CoV-2 развивается ряд осложнений. В числе опасных значатся нарушения памяти, образование опухолей, а также развитие слуховых и обонятельных искажений. Внимание на это обратил врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

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ученые риск коронавирус
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