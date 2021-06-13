Мудрые люди говорят, что путешествия — лучшие университеты. Поездки в интересные места, смена обстановки, знакомство с новыми людьми полезны не только взрослым, но и детям. В самом деле, можно прочитать десяток приключенческих романов о моряках и пиратах, но увидеть море своими глазами — совсем другое дело.

Кто из нас не помнит, как маленьким боялся «барашков», которые шумно набегают на песчаный берег? Кто хоть раз не искал на галечном пляже «божок» — камень с дыркой, что приносит удачу? А морские закаты и теплый, ласковый ветер не забываются никогда.

Едем отдыхать с детьми

Отдых на море с детьми, правда, имеет ряд особенностей. Дети, особенно маленькие, быстро устают как от самой дороги, так и от новых впечатлений. Нужно быть готовым к тому, что они могут капризничать и плохо себя вести.

Вне зависимости от возраста ребенка все должно быть максимально комфортно и безопасно. Отдохнуть надо не только детям, но и родителям. А значит, они должны быть спокойны за своих детей. Есть несколько ключевых моментов, которые стоит учесть при планировании отдыха.

Выбирайте побережье, где море теплое, спокойное и неглубокое. Прочитайте, что пишут завсегдатаи: нет ли в этом месте холодных течений, которые за одну ночь могут сделать воду некомфортной для плавания.

Обратите внимание на то, какие пляжи там, куда вы едете. Галечный пляж не подойдет для маленького ребенка. Во-первых, малышу будет неудобно ходить, а во-вторых, где ж ему строить песчаные замки?

Гостиница или отельный комплекс должен находиться максимально близко к морю, чтобы вам было удобно добираться. Ведь с детьми парой полотенец не обойдешься: нужно взять сменную одежду, воду, игрушки. Да и дополнительные траты на такси и общественный транспорт вам ни к чему.

Территория отеля должна быть закрытой и охраняемой. Убедитесь, что на время вашего пребывания не запланировано никаких строек и обновлений. Шум техники и пыль — совсем не то, что вам нужно во время отпуска.

Территория должна быть оборудована всем необходимым для детского отдыха. Хорошие детские площадки, спортивные сооружения, маленькие, неглубокие бассейны и водные горки — все должно быть в доступе, чтобы было чем занять детей.

Убедитесь, что отель сможет организовать ваш и детский досуг в случае плохой погоды (детские комнаты, крытый спорткомплекс, мастер-классы и другие занятия). Отлично, если в отеле есть аниматоры и развлекательные программы для детей.

Разумеется, стоит обратить внимание на отзывы о кухне в выбранном отеле. Детям и взрослым необходимы полноценное питание, спелые фрукты и овощи, хорошая питьевая вода.

Поинтересуйтесь, есть ли в гостинице врач или медицинский кабинет. Узнайте, где находится ближайшая больница. Будем надеяться, что вам это не пригодится, но знать надо.

Чтобы не быть заложником гостиничного комплекса, поинтересуйтесь наличием интересных мест и инфраструктуры вокруг. Возможно, вам захочется поехать на экскурсию или прогулку по воде — узнайте заранее, есть ли такая возможность.

Теперь когда вы знаете, на что обратить внимание при планировании отпуска всей семьей, время выбирать, куда поехать. Крым, Краснодарский край, Абхазия — выбор достаточно большой. Одним из самых популярных мест для семейного отдыха, бесспорно, являются курорты Азовского моря. Куда лучше поехать с детьми в этом году, рассмотрим далее.

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Где лучше с детьми на Азовском море

Азовское море — самое маленькое и мелководное в мире. К тому же оно очень теплое. Здесь нет холодных подводных течений. Азовское море не очень соленое, а вода богата минералами. Пологие берега и мелкий ракушечник на пляже делают побережье от Таганрога и до Керчи идеальным для семейного отдыха.

Побережье Азовского моря давно считается одним из самых подходящих еще и потому, что здесь нет большого количества ночных развлечений, не проводятся музыкальные фестивали, которые могут сделать отдых с детьми несколько некомфортным.

Самые крупные города на Азове — Таганрог и Ростов-на-Дону — привлекают скорее не пляжным, а экскурсионным отдыхом. Если вы отдыхаете неподалеку и у вас дети школьного возраста, посетить эти города будет очень интересно.

История Таганрога уходит далеко вглубь: доказано, что на его месте было древнегреческое, а потом хазарское поселение. К этому берегу приставали когда-то корабли генуэзских купцов, которые возили отсюда осетрину и черную икру. Основанный Петром I, это был первый город в России, который построили по заранее утвержденному архитектурному плану. А гавань впервые была построена в открытом море, а не в естественным образом образовавшейся бухте. Город — родина Антона Чехова. Сегодня в доме, где родился писатель, расположен музей. Есть здесь и музей замечательной и любимой всеми актрисы – Фаины Раневской, тоже уроженки Таганрога.

Ростов-на-Дону, или, как его ласково называют, Ростов-папа — крупнейший город юга России, основанный дочерью Петра I, Елизаветой Петровной. Это южный, шумный, солнечный город с неповторимым колоритом. Знакомство с ним одним днем не обойдется, поэтому о ночевке позаботьтесь заранее.

Кроме самого города, вокруг есть много интересных мест, куда можно поехать с детьми школьного возраста. Например, археологический музей-заповедник, этнографический комплекс, Соленое озеро. Маршрут лучше спланировать заранее.

Курорты Азовского моря, где можно недорого отдохнуть с детьми, начинаются с Павло-Очаковской косы, расположенной в 70 км от Ростова-на-Дону. Коса — полоска земли, которая как бы вдается в море. Море здесь традиционно теплое, а дно — пологое. Глубина начинается только через 100 м. Для детей пляжи оборудованы горками и батутами. Для взрослых — занятия кайт- и виндсерфингом. Рядом расположен город Азов, где тоже есть на что посмотреть. К вашим услугам гостевые дома, базы отдыха и частный сектор. Стоимость номера в среднем от 1700-1800 рублей в сутки.

Следующим вариантом для отдыха с детьми может стать Чумбур-коса. Море здесь такое же мелкое, а теплым оно становится уже в мае. В середине лета, когда температура достигает 30°C тепла, жару смягчают морские бризы, которые дуют здесь постоянно. Добраться сюда напрямую из Ростова-на-Дону сложно, скорее всего, придется сделать пересадку в Азове.

Отдельного упоминания стоит Ейск — крупнейший город региона. Если пляжный отдых вам надоел и хочется разнообразия, то прогулка по чистому и уютному городу в погожий день будет как раз кстати. В Ейске есть хорошо оборудованные городские пляжи. Большинство небольших уютных кафе и ресторанчиков предлагают детское меню.

Южнее Ейска, где Таганрогский залив соединяется с Азовским морем, расположена знаменитая Должанская коса или Должанка. Это главное место виндсерферов и любителей кайтинга. Уникальные природные условия — мелководье и постоянные бризы — создают для спортсменов и любителей идеальные условия. В качестве жилья можно рассмотреть пансионаты, гостевые дома, базы отдыха. Номер для двоих взрослых с двумя детьми обойдется в частном секторе от 1300 рублей, в гостевом доме или базе отдыха — от 2500-2700 рублей в сутки.

Далее идет Приморско-Ахтарск — город на побережье — окружен с другой стороны бесчисленными озерами и лиманами (залив в низовье реки или соленое озеро — результат затопления морем). Грязевые источники, плантации лотоса, рыбалка, и теплое море — все это к вашим услугам. Выбор жилья здесь не так велик, как на других курортах, но зато и отдыхающих тоже меньше. Если вам хочется по-настоящему тихого и спокойного отдыха, этот вариант как раз для вас. Номер для двоих взрослых с двумя детьми в гостевом доме — от 2000 рублей, в гостинице — от 3000-3500 рублей в сутки.

Курортная зона продолжается станицей Голубицкой, расположенной на узком перешейке между Азовом и Ахтанизовским лиманом. Рядом находится Голубицкое озеро с целебными грязями и высоким содержанием йода. Здесь очень мелкое море, что удобно для отдыха с детьми. Номер для двоих взрослых с двумя детьми в гостевом доме в среднем обойдется от 1800 до 3000-3500 рублей в сутки.

Заканчивается зона отдыха местечком под названием Кучугуры. Поселиться можно в гостинице и гостевом доме. Шумных развлечений здесь нет, зато повсюду продаются свежие местные овощи и фрукты. Для большего разнообразия можно посетить Долину Лотосов — невероятной красоты плантацию цветов, растущих прямо в воде. В Кучугурах комната для двоих взрослых с двумя детьми в среднем будет стоить от 2000-2500 рублей в сутки.

Плюсы и минусы отдыха на Азовском море

И в заключение еще раз о преимуществах и недостатках семейного отдыха на Азовском побережье.

К плюсам можно отнести:

неглубокое теплое, спокойное море;

пляжи из песка и мелкого ракушечника;

мягкий климат и длинный сезон (с мая по конец сентября);

большое количество развлечений для детей;

сравнительно низкие цены на жилье;

отсутствие шумной ночной жизни, больших дорог и крупных промышленных предприятий;

красивейшая природа Азовского моря.

Среди минусов такого отдыха можно отметить:

местами вода в море мутная из-за ила, как правило, как раз там, где есть грязевые вулканы и источники;

в целом инфраструктура менее развитая, чем в том же Крыму;

нет единой дороги вдоль всего побережья — в некоторые места трудно добраться, не имея собственного автомобиля.

В любом случае Азовское море — одно из самых лучших и гостеприимных мест для отдыха с детьми. Теплая морская вода, отличные продукты и водные развлечения сделают отдых с семьей незабываемым.