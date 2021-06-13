Мудрые люди говорят, что путешествия — лучшие университеты. Поездки в интересные места, смена обстановки, знакомство с новыми людьми полезны не только взрослым, но и детям. В самом деле, можно прочитать десяток приключенческих романов о моряках и пиратах, но увидеть море своими глазами — совсем другое дело.
Кто из нас не помнит, как маленьким боялся «барашков», которые шумно набегают на песчаный берег? Кто хоть раз не искал на галечном пляже «божок» — камень с дыркой, что приносит удачу? А морские закаты и теплый, ласковый ветер не забываются никогда.
Едем отдыхать с детьми
Отдых на море с детьми, правда, имеет ряд особенностей. Дети, особенно маленькие, быстро устают как от самой дороги, так и от новых впечатлений. Нужно быть готовым к тому, что они могут капризничать и плохо себя вести.
Вне зависимости от возраста ребенка все должно быть максимально комфортно и безопасно. Отдохнуть надо не только детям, но и родителям. А значит, они должны быть спокойны за своих детей. Есть несколько ключевых моментов, которые стоит учесть при планировании отдыха.
- Выбирайте побережье, где море теплое, спокойное и неглубокое. Прочитайте, что пишут завсегдатаи: нет ли в этом месте холодных течений, которые за одну ночь могут сделать воду некомфортной для плавания.
- Обратите внимание на то, какие пляжи там, куда вы едете. Галечный пляж не подойдет для маленького ребенка. Во-первых, малышу будет неудобно ходить, а во-вторых, где ж ему строить песчаные замки?
- Гостиница или отельный комплекс должен находиться максимально близко к морю, чтобы вам было удобно добираться. Ведь с детьми парой полотенец не обойдешься: нужно взять сменную одежду, воду, игрушки. Да и дополнительные траты на такси и общественный транспорт вам ни к чему.
- Территория отеля должна быть закрытой и охраняемой. Убедитесь, что на время вашего пребывания не запланировано никаких строек и обновлений. Шум техники и пыль — совсем не то, что вам нужно во время отпуска.
- Территория должна быть оборудована всем необходимым для детского отдыха. Хорошие детские площадки, спортивные сооружения, маленькие, неглубокие бассейны и водные горки — все должно быть в доступе, чтобы было чем занять детей.
- Убедитесь, что отель сможет организовать ваш и детский досуг в случае плохой погоды (детские комнаты, крытый спорткомплекс, мастер-классы и другие занятия). Отлично, если в отеле есть аниматоры и развлекательные программы для детей.
- Разумеется, стоит обратить внимание на отзывы о кухне в выбранном отеле. Детям и взрослым необходимы полноценное питание, спелые фрукты и овощи, хорошая питьевая вода.
- Поинтересуйтесь, есть ли в гостинице врач или медицинский кабинет. Узнайте, где находится ближайшая больница. Будем надеяться, что вам это не пригодится, но знать надо.
- Чтобы не быть заложником гостиничного комплекса, поинтересуйтесь наличием интересных мест и инфраструктуры вокруг. Возможно, вам захочется поехать на экскурсию или прогулку по воде — узнайте заранее, есть ли такая возможность.
Теперь когда вы знаете, на что обратить внимание при планировании отпуска всей семьей, время выбирать, куда поехать. Крым, Краснодарский край, Абхазия — выбор достаточно большой. Одним из самых популярных мест для семейного отдыха, бесспорно, являются курорты Азовского моря. Куда лучше поехать с детьми в этом году, рассмотрим далее.
Где лучше с детьми на Азовском море
Азовское море — самое маленькое и мелководное в мире. К тому же оно очень теплое. Здесь нет холодных подводных течений. Азовское море не очень соленое, а вода богата минералами. Пологие берега и мелкий ракушечник на пляже делают побережье от Таганрога и до Керчи идеальным для семейного отдыха.
Побережье Азовского моря давно считается одним из самых подходящих еще и потому, что здесь нет большого количества ночных развлечений, не проводятся музыкальные фестивали, которые могут сделать отдых с детьми несколько некомфортным.
Самые крупные города на Азове — Таганрог и Ростов-на-Дону — привлекают скорее не пляжным, а экскурсионным отдыхом. Если вы отдыхаете неподалеку и у вас дети школьного возраста, посетить эти города будет очень интересно.
История Таганрога уходит далеко вглубь: доказано, что на его месте было древнегреческое, а потом хазарское поселение. К этому берегу приставали когда-то корабли генуэзских купцов, которые возили отсюда осетрину и черную икру. Основанный Петром I, это был первый город в России, который построили по заранее утвержденному архитектурному плану. А гавань впервые была построена в открытом море, а не в естественным образом образовавшейся бухте. Город — родина Антона Чехова. Сегодня в доме, где родился писатель, расположен музей. Есть здесь и музей замечательной и любимой всеми актрисы – Фаины Раневской, тоже уроженки Таганрога.
Ростов-на-Дону, или, как его ласково называют, Ростов-папа — крупнейший город юга России, основанный дочерью Петра I, Елизаветой Петровной. Это южный, шумный, солнечный город с неповторимым колоритом. Знакомство с ним одним днем не обойдется, поэтому о ночевке позаботьтесь заранее.
Кроме самого города, вокруг есть много интересных мест, куда можно поехать с детьми школьного возраста. Например, археологический музей-заповедник, этнографический комплекс, Соленое озеро. Маршрут лучше спланировать заранее.
Курорты Азовского моря, где можно недорого отдохнуть с детьми, начинаются с Павло-Очаковской косы, расположенной в 70 км от Ростова-на-Дону. Коса — полоска земли, которая как бы вдается в море. Море здесь традиционно теплое, а дно — пологое. Глубина начинается только через 100 м. Для детей пляжи оборудованы горками и батутами. Для взрослых — занятия кайт- и виндсерфингом. Рядом расположен город Азов, где тоже есть на что посмотреть. К вашим услугам гостевые дома, базы отдыха и частный сектор. Стоимость номера в среднем от 1700-1800 рублей в сутки.
Следующим вариантом для отдыха с детьми может стать Чумбур-коса. Море здесь такое же мелкое, а теплым оно становится уже в мае. В середине лета, когда температура достигает 30°C тепла, жару смягчают морские бризы, которые дуют здесь постоянно. Добраться сюда напрямую из Ростова-на-Дону сложно, скорее всего, придется сделать пересадку в Азове.
Отдельного упоминания стоит Ейск — крупнейший город региона. Если пляжный отдых вам надоел и хочется разнообразия, то прогулка по чистому и уютному городу в погожий день будет как раз кстати. В Ейске есть хорошо оборудованные городские пляжи. Большинство небольших уютных кафе и ресторанчиков предлагают детское меню.
Южнее Ейска, где Таганрогский залив соединяется с Азовским морем, расположена знаменитая Должанская коса или Должанка. Это главное место виндсерферов и любителей кайтинга. Уникальные природные условия — мелководье и постоянные бризы — создают для спортсменов и любителей идеальные условия. В качестве жилья можно рассмотреть пансионаты, гостевые дома, базы отдыха. Номер для двоих взрослых с двумя детьми обойдется в частном секторе от 1300 рублей, в гостевом доме или базе отдыха — от 2500-2700 рублей в сутки.
Далее идет Приморско-Ахтарск — город на побережье — окружен с другой стороны бесчисленными озерами и лиманами (залив в низовье реки или соленое озеро — результат затопления морем). Грязевые источники, плантации лотоса, рыбалка, и теплое море — все это к вашим услугам. Выбор жилья здесь не так велик, как на других курортах, но зато и отдыхающих тоже меньше. Если вам хочется по-настоящему тихого и спокойного отдыха, этот вариант как раз для вас. Номер для двоих взрослых с двумя детьми в гостевом доме — от 2000 рублей, в гостинице — от 3000-3500 рублей в сутки.
Курортная зона продолжается станицей Голубицкой, расположенной на узком перешейке между Азовом и Ахтанизовским лиманом. Рядом находится Голубицкое озеро с целебными грязями и высоким содержанием йода. Здесь очень мелкое море, что удобно для отдыха с детьми. Номер для двоих взрослых с двумя детьми в гостевом доме в среднем обойдется от 1800 до 3000-3500 рублей в сутки.
Заканчивается зона отдыха местечком под названием Кучугуры. Поселиться можно в гостинице и гостевом доме. Шумных развлечений здесь нет, зато повсюду продаются свежие местные овощи и фрукты. Для большего разнообразия можно посетить Долину Лотосов — невероятной красоты плантацию цветов, растущих прямо в воде. В Кучугурах комната для двоих взрослых с двумя детьми в среднем будет стоить от 2000-2500 рублей в сутки.
Плюсы и минусы отдыха на Азовском море
И в заключение еще раз о преимуществах и недостатках семейного отдыха на Азовском побережье.
К плюсам можно отнести:
- неглубокое теплое, спокойное море;
- пляжи из песка и мелкого ракушечника;
- мягкий климат и длинный сезон (с мая по конец сентября);
- большое количество развлечений для детей;
- сравнительно низкие цены на жилье;
- отсутствие шумной ночной жизни, больших дорог и крупных промышленных предприятий;
- красивейшая природа Азовского моря.
Среди минусов такого отдыха можно отметить:
- местами вода в море мутная из-за ила, как правило, как раз там, где есть грязевые вулканы и источники;
- в целом инфраструктура менее развитая, чем в том же Крыму;
- нет единой дороги вдоль всего побережья — в некоторые места трудно добраться, не имея собственного автомобиля.
В любом случае Азовское море — одно из самых лучших и гостеприимных мест для отдыха с детьми. Теплая морская вода, отличные продукты и водные развлечения сделают отдых с семьей незабываемым.