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Основатель SuperJob рассказал о росте спроса на неквалифицированный труд в России

Общество
Основатель SuperJob рассказал о росте спроса на неквалифицированный труд в России
Avito.ru

Москва, 13 июня. Пандемия подняла спрос на неквалифицированный труд, заявил президент сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров.

По словам специалиста, в этом году рынок труда вернулся к показателям 2019 года. Структура рынка продолжает серьезно меняться. Компании пытаются вернуть сотрудников в офисы, но, по данным опросов, они успели привыкнуть к удаленной работе.

При этом в стране высокая безработица и спрос на кадры, отметил эксперт. Ситуация отличается от региона к региону. В городах-миллиониках и мегаполисах центральной России ситуация лучше, но в депрессивных регионах безработица тотальная.

«По данным SuperJob, на учет в качестве безработных встает 35-36% от реальных безработных, ищущих работу. На это есть разные причины. Квалифицированные специалисты достаточно быстро находят работу и вообще никогда не встают на учет. Неквалифицированные делятся на две категории: тотальные безработные, встающие на учет и получающие пособие по безработице, и вторая категория — трудоустраиваются, недолго работают и увольняются», — сообщи ТАСС.

Ранее Росстат сообщил, что самый высокий процент безработицы с начала года зафиксирован в кавказских республиках. Среди регионов с самыми низкими показателями безработицы, оказались ЯНАО, Санкт-Петербург, Чукотка, Татарстан и Москва.

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россия работа безработица
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