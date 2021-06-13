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Московские вузы снова уходят на "дистанционку" из-за COVID-19

Общество
Московские вузы снова уходят на "дистанционку" из-за COVID-19
pxhere.com

Москва, 13 июня. Студенты ведущих московских вузов будут сдавать сессию удаленно. Соответствующее решение было принято на фоне объявления о нерабочих днях в столице.

За последнюю неделю в России выявили внушительный прирост числа случаев заражения коронавирусом. В Москве уже восемь дней подряд устанавливают антирекорд: подтвержденных случаев на 70% больше, чем было на прошлой неделе, а количество госпитализаций увеличилось на 30%.

Чтобы остановить прирост, мэр столицы Сергей Собянин объявил нерабочую неделю: с 15-го по 20 июня. Кроме этого, вводятся новые коронавирусные ограничения, включая приостановку работы фудкортов в торговых центрах. Ведущие вузы приняли решение отправить студентов сдавать сессию дистанционно. Речь идет об учащихся МГУ, МГТУ имени Баумана, а также НИУ ВШЭ.

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