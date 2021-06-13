Почти половина россиян регулярно опаздывают на работу или учебу

Москва, 13 июня. Почти половина (46%) опрошенных россиян чаще всего опаздывают на работу и учебу, почти треть опрошенных постоянно опаздывают на свидания и встречи с друзьями.

Еще 15% участников опроса признались, что часто не успевают на электрички, автобусы и троллейбусы, из-за чего им бывает трудно передвигаться по городу, передает RT.

Самые частые причины регулярных опозданий — пробки и непунктуальность общественного транспорта (так сказали 30% и 41% россиян соответственно). Еще 10% честно сказали, что не любят просыпаться по утрам, из-за чего нередко не приходят вовремя куда нужно. Слишком плотный график дня заставляет опаздывать 16% участников опроса.

Недавно опрос выявил также любимые экстремальные виды отдыха у жителей России. Первое место рейтинга заняли восхождение и треккинг, а второе — конные прогулки.