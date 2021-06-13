МЧС сообщило об открытии перекрытой после паводков дороги в Туве

Кызыл, 13 июня. Транспорт возобновил движение по ранее перекрытой из-за паводка автодороге Кызыл — Сарыг-Сеп в Республике Тыва.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, речь идет о дороге, связывающей столицу республики с Каа-Хемским и Тоджинским районами.

«Возобновилось движение транспорта по автодороге Кызыл — Сарыг-Сеп, связывающей столицу республики с Каа-Хемским и Тоджинским районами, которая была перекрыта из-за паводка», — отмечается в сообщении.

Напомним, горные мотострелки Центрального военного округа были отправлены в район, где перекрыли дорогу, для оказания помощи местному населению и властям в ликвидации ЧС после сильных паводков. В частности, они помогали перевозить граждан по пересеченной местности и занимались отсыпкой береговой зоны.

Причинами сложной ситуации стали обильные дожди, которые обрушились на Кызыл, Кызылский, Каа-Хемский и Тоджинский районы региона. Там продолжают действовать режимы ЧС муниципального характера.

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